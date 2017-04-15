تصدت القوات السعودية مساء أمس (الجمعة)، لهجوم نفذته مجموعة تابعة للمخلوع علي عبدالله صالح والميليشيات الحوثية بالقرب من منفذ الطوال قبالة مديرية حرض اليمنية؛ حيث تم قتل العشرات منهم وتدمير عدد من المركبات والمعدات العسكرية التابعة لهم.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”العربية”، أن مروحيات الأباتشي السعودية تدخلت ووجّهت ضرباتها للعناصر الحوثية التي استخدمت تبات الرمال حصوناً لها؛ تمهيداً لتنفيذ عمليات عسكرية بالمنطقة، لافتةً إلى أن عشرات الحوثيين قتلوا في تلك المعركة، كما دمرت قذائف وأسلحة كانت بحوزتهم.
وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن قوات الاستطلاع وطيران التحالف العربي أحبطا محاولة تسلل حوثيين في محافظة ظهران الجنوب، مبينةً أن الطيران نفذ عدة غارات على تلك المنطقة تمكن خلالها من قتل عشرات الحوثيين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج