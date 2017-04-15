أقامت مواطنة بمحافظة جدة أمس (الجمعة)، حفل زفاف لعاملتها المنزلية على عريس من موطنها، متكفلةً بمصاريف زواجها وتجهيزها على نفقتها، كما قدمت لها هدية زواجها شهر عسل كاملاً، وسط حضور صديقاتها وزميلاتها.
ووثُقت صور نشرتها الناشطة الاجتماعية الدكتورة زهرة المعبي عبر حسابها في “سناب شات” وفقاً لـ”عكاظ”، تظهر وقائع حفل الزفاف منذ بدايته وحتى نهايته وردة فعل العروس من معاملة المواطنة لها والتي ظهرت خلال الحفل وارتسمت على وجهها دموع الفرح.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج