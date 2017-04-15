ذكرت مصادر مطلعة أن جهات عليا أصدرت توجيهات للوزارات ومؤسسات الدولة والغرف التجارية، بتوفير فرص عمل لمجهولي الأبوين، بحسب مهاراتهم وميولهم.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن التوجيهات الأخيرة جاءت بناءً على دراسات أعدتها جهات حكومية، بشأن ظاهرة مجهولي الأبوين، وكيفية معالجتها.
إضافة إلى ذلك، أبلغت وزارة التجارة والاستثمار مجالس الغرف التجارية بضرورة المساهمة في توفير فرص عمل لفئة مجهولي الأبوين، تنفيذاً وتحقيقاً للأمر السامي، الذي ينطلق من مبدأ الدور الاجتماعي والخدمة المجتمعية لهذه الفئة.
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