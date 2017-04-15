كشف مالك حديقة الحيوان بمهرجان الوفاء في مدينة سيهات بمحافظة القطيف ملابسات مقطع الفيديو الذي أثيرت حوله ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بسبب تسمية “قرد” باسم يشبه لقب لإحدى الصحابيات، مؤكدا أن الاسم تم تداوله خطأ وأن الحديقة لا تقصد الإساءة لأي صحابي أو صحابية كما روج البعض.
وبين مالك الحديقة فيصل العسيري أن مدربي الحيوانات يطلقون أسماء على الحيوانات لسهولة مناداتها وزيادة تفاعل زوار الحديقة معها، لافتا إلى أن أبرز الأسماء الملقب بها حيوانات الحديقة الأسد شقران وجاكي وكوكو وميشو والقرد علوش أو علوشة، موضحا أن القرد الذي صاحبته الأزمة اسمه علوش أو علوشة وليس “عيوش” كما ادعى البعض.
وأوضح العسيري بمقطع فيديو متداول، أن أحد مدربي الحيوانات بالحديقة سمى القرد بهذه التسمية ولا يقصد بها الإساءة لأي شيء، مشيرا إلى أن الحديقة لديها فرع رئيسي بمدينة أبها ولم يعرف عنها في السابق الإساءة لأحد، كما أن لديها مشاركات كبيرة في مهرجانات متنقلة ولا توجد أي مشكلة.
وكان مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لزوار المهرجان وهم يلاعبون قرد بحديقة الحيوان وينادونه باسم “عيوش”، الأمر الذي تبعته ضجة كبيرة ورفض من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفق “أخبار 24”.
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