علق المواطن جابر بن محسن الودعاني على مقطع الفيديو، الذي وثق واقعة طلبه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السماح له بالسلام عليه، أثناء الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أول من أمس الخميس.
وقال الودعاني البالغ من العمر 60 عاماً، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، إنه اضطر إلى مناداة خادم الحرمين بصوت عالٍ حينما منعه رجال الأمن من الاقتراب والسلام عليه، مضيفاً أنه من سكان مدينة الرياض المرتبطين بالملك سلمان منذ عقود.
وأشار إلى أنه يقدر موقف خادم الحرمين عندما اعتذر عن السلام لانشغاله بضيوف المناسبة، معرباً عن ثقته بأنه سيحظى بشرف السلام عليه خلال الأيام المقبلة، مثلما وعده الملك.
ونفى الودعاني ما تردد أنه كان يرغب باستغلال فرصة السلام على الملك سلمان، كي يطلب منه مساعدة مالية، قائلاً: “أنا ولله الحمد بخير ونعمة ولست بحاجة لمساعدة مالية، أنا أحد أشهر ملاك الإبل بالسعودية، وكان هدفي السلام على خادم الحرمين فقط”.
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