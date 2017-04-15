ذكرت مصادر أن سفارة المملكة لدى تركيا تواصلت مع الشاب فهد الموسى الذي يعيش في تركيا منذ طفولته لرفض والده السعودي الاعتراف به، واعدة إياه بإنهاء مشكلته قريبا.
وأوضحت المصادر وفقا ل “عاجل”، أن السفارة سارعت بإجراء اتصال هاتفي ب “الموسى” للاطمئنان عليه وإبلاغه ببدء الإجراءات في الجهات المختصة بالمملكة، لاستخراج بطاقة هوية له وتمكينه من السفر إلى المملكة والعيش فيها.
وكان الشاب الموسى قد روى معاناته بالاضطرار للعيش في تركيا منذ طفولته، بسبب رفض والده السعودي الاعتراف به، لافتا إلى أنه ولد لأب سعودي وأم سورية عام 1407 ه، وعاش حياته كلها في تركيا، وليس لديه سوى شهادة ميلاد موثقة من دائرة النفوس التركية في إسطنبول.
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