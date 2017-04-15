قضت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بمدينة الرياض الأربعاء الماضي على إحدى شركات الطيران المحلية بصرف تعويضات مالية لسبعة ركاب بعد تأخر رحلة دولية كانوا على متنها.
وحكم قاضي الدائرة الثانية بالمحكمة بصرف مبلغ 9 آلاف و300 ريال لكل راكب، بعدما قدم الركاب السبعة شكواهم لهيئة الطيران المدني وحصلوا على إثبات بصحة الشكوى وقدموه للمحكمة.
وكان المسافرون السبعة قد تأخرت رحلتهم مدة 18 ساعة عن موعد إقلاعها المفترض من مدينة الرياض إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.وفق “أخبار 24”.
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