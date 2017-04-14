نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج فعاليات اليوم العالمي للتوحد وذلك مساء الخميس الموافق ١٦ / ٧ / ١٤٣٨ وذلك بحضور أمهات المقيمات وضيفات من المراكز التي تُعنى بذوي الإحتياجات الخاصة ومشاركة من جمعية أسر التوحد الخيرية بالخرج وفريق لأمتنا نحيا التطوعي حيث ابتدأ البرنامج بالقرآن الكريم وتعريفاً باليوم العالمي للتوحد
جاء بعد ذلك عرضاً مرئياً كان فيه جانباً لبعض ما يقدمه المركز لفئة التوحد وذلك من خلال الفصل الدراسي وفصل هيلب بوب وصالة التكامل الحسي اللذين تم تجهيزهم بأحدث الوسائل التي تم استيرادها خصيصاً لذلك والتي تُعنى بتعليم وتطوير مهارات فئة التوحد بالمركز.
التكامل الحسي عند الطفل التوحدي هو عنوان ورشة عمل قُدمت خلال الحفل قدمتها أخصائية العلاج الوظيفي بالمركز أ / نهى الحربي والتي كان من أهم محاورها :
*تسلسل العمليات العقلية.
*مفهوم التكامل الحسي.
*مفهوم اضطراب المعالجه الحسية spd والتعديل الحسي .
*الجهاز العصبي المركزي ودور الناقلات العصبية.
تلى ذلك كلمة الأخصائية بجمعية أسر التوحد بالخرج أ / ريم العتيبي بينت فيها أهداف وانجازات الجمعية لفئة التوحد بالمحافظة.
تخلل الحفل اللوحات الإنشادية الإستعراضية لفرقة برنسيسيز بالتعاون مع فريق لأمتنا نحيا التطوعي .
وقد جاءت مشاركة طفلتين توحديتين من المركز بتوزيع الورود على الحضور وذلك تأكيداً على أن أطفال التوحد قادرين على الإندماج مع المجتمع .
في نهاية الحفل تم تكريم الجهات المشاركة بالحفل من قبل مديرة المركز أ/ ساره العسكر ، وانتقال الحضور الى الأركان المصاحبة .
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