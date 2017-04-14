تشهد مواجهة قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تجمع غدا السبت فريقي الهلال والأهلي، تحدياً من نوع خاص، حيث يلتقي الثنائي السوري عمـر الســــومة مهاجـــم الأهلـي ومواطنه عمـــر خربين لاعب الهلال للمرة الأولى في مواجهة بعضهما بعضا. وشـــكلت هـذه المواجهـــة انقســاماً فــي أوساط المشجعين مــن الجاليــــة الســورية المقيمة في السـعودية، حيث فضل البعض مواصلة تشجيع عمر السومة الذي يســـاندونه منذ موسـمين، فيمــا رأى آخـــرون أن وجود خربين في فريق كبير كالهلال سيضيف الكثير للمحترف الســوري.. “الرياضيـــة” استطلعت آراء عدد من المقيمين السوريين حول هذه المواجهة.
جعلني مشجعاً للكرة
يقول المشجع السوري أيمن أحمد والذي يقيم في السعودية منذ عامين تقريباً: بعد أن قدمت إلى السعودية فوجئت بالاهتمام الكبير من مشجعي النادي الأهلي لعمر السومة، مما دفعني لمتابعته بشكل أكبر، وأصبحت أحرص بشكل دائم على متابعة مباريات الأهلي، رغم أنني لم أكن من مشجعي كرة القدم في الماضي.
وأضاف: السومة جعلني أشجع كرة القدم، وفي كل مرة أنتظر أنا ورفاقي كم هدفاً سيسجل السومة.
شاشتان في المنزل
المشجع السوري أحمد إبراهيم والذي يقيم في السعودية مع والديه وأفراد عائلته يقول : ” أنا من مشجعي الهلال حتى قبل أن يحترف السومة في الأهلي، وتمنيت كثيراً أن يكون في الهلال، وعندما قدم إلى السعودية وبدأ بتقديم المستويات الكبيرة، تحول أشقائي الصغار إلى تشجيع الأهلي، وأصبحوا ينافسونني على مشاهدة المباريات.
وأضاف: عندما قدم عمر خربين إلى الهلال أسعدني ذلك جداً، وزادت المنافسة بين الهلال والأهلي في البيت، مما اضطر والدي (الذي يشجع الهلال معي) إلى توفير شاشتين تلفزيونيتين في المنزل، واحدة في الصالة وأخرى في المجلس، لكي نستطيع مشاهدة مباريات الهلال والأهلي دون منافسة او اختلاف إذا كانا في نفس التوقيت مثلاً.
خليفة كردغلي
يقول فارس منصور أنا مشجع قديم منذ أن كنت في سوريا قبل قدومي للعمل فــي الســــعودية، وفــي الحقيقــــــة تميز عمر خربـــين والسومة يذكرنـــي بجيـــل الثمانينات والتسعينات للكرة الســورية، والـــذي عاصرت فيه المهاجم عبدالقادر كردغلي والذي كان يتميـــز بتسديداته القوية من خارج منطقة الجزاء وغلته التهديفية والتي يجيدها السومة جيداً.
وتابع: سأستمتع بمشاهدة ملحمــــة كروية بينهما .
نجومية خربين
المشجع الســوري جوهر سـردار قال: السومة وخربين يكملان مسيرة المحترفين السوريين في الملاعب الخليجية، مثل جهاد الحسين مع التعاون، وفراس الخطيب في الكويت، ولا أخفي أنني توقعت منذ التعاقد مع السومة من قبل الأهلي بأنه سيكون ذا شأن كبير لأنني كنت أتابعه مع القادسية الكويتي.
تكرر الأمر مع خربــين وأكدت لأصدقائي بأنه سيكون معشوق الجماهير الهلالية، وأنا سأكون حائراً بين الإثنين ولا أعلم من سأشجع.
تمنيتهما في النصر
يقول المشجع السوري إبراهيم اليحيى: قدمت إلى السعودية منذ 6 أعوام ومن حينها وأنا من مشجعي النصــر، وعندما استطاع تحقيق الدوري لموسمين متتاليـــين زادت سعادتي، وتمنيت كثيراً أن يستقطب النصـــر أحـــد اللاعبين (السومة أو خربين).
وتابع اليحيى: أقول إن الهــلال والأهلي محظوظان بهذا الثنائي، وعلى الرغم من أن فريقي سيلعب في ذات التوقيت أمام التعاون في الدوري، إلا أنني سأجد نفسي مضطراً لمتابعة مواجهة الهلال والأهلي، فلن أفوت هذه الفرصة، فمواجهة من هذا النوع من المباريات والنجمين لا تتكرر كثيراً.
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