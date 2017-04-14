أكد عبدالعزيز العساف عضو شرف النادي الأهلي أن مباراة الفريق غدا أمام الهلال في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ستكون صعبة على الفريقين.
وقال للرياضية العساف: أنا جاهز لدعم الفريق وجماهيره بكل ما يحتاجونه في حال خاطبتنا الإدارة عن الدعم وننتظر منهم الاتصال فقط.
وأوضح العساف أن الهلال سيحاول جاهدا إنهاء المنافسة على اللقب والتفرغ للمشاركة الآسيوية التي لا زال يصارع فيها على مقعد مؤهل إلى دور الـ16 من البطولة، أما الأهلي فسيسعى إلى الظهور بمستوى مشرف لتحسين صورته والمنافسة على المركز الثاني، لذلك ستكون المباراة ممتعة وشيقة رغم سهولة المباريات المتبقية لنادي الهلال بعد مباراة الغد.
وتابع العساف: الهلال يحاول أن يعيد سيناريو الأهلي الموسم الماضي ويحسم الدوري خاصة إذا علمنا أن الهلال أراح أكثر من لاعب أساسي في مباراته الأخيرة التي لعبها في البطولة الآسيوية للاستعداد لهذه المباراة.وفق “الرياضية”.
وعن جاهزية الفريقين للمباراة قال العساف: الفريق الذي سيتحكم في أعصابه أكثر سيتمكن من حسم المباراة مستوى ونتيجة ولكن أرى من وجهة نظري أن كلا الفريقين في مستوى واحد من الجاهزية للمباراة.
وأضاف العساف: الهلال حسم الدوري قبل هذه الجولة وهذه المباراة لتأكيد حسم الهلال للدوري إذا تمكن من الفوز.
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