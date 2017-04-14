وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء رجل على امرأة بالضرب والإهانة وسط أحد شوارع مكة المكرمة.
وأظهر الفيديو لحظة الجدال بين الرجل والمرأة، قبل أن يقوم بالاعتداء عليها بالضرب، لتبدو في لقطة لاحقة متأثرة بفعل الضربة.
من جانبه، وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل شرطة المنطقة بسرعة القبض على الرجل المعتدي وإحضاره للجهات المختصة للتحقيق معه وتطبيق الأنظمة بحقه.
وفق “أخبار 24”.
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