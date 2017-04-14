روى شاب يعيش في تركيا منذ طفولته معاناته بسبب رفض والده السعودي الاعتراف به، على حد تعبيره، فيما وجّهت وزارة الداخلية بسرعة حل مشكلته.
ويحكي الشاب فهد بداية مأساته قائلاً إنه وُلد لأب سعودي وأم سورية عام 1407هـ، وعاش حياته كلها في تركيا، موضحا: “ولكن والدي بعد ولادتي رفض تسجيلي أو استخراج أي إثبات لي، وليس معي سوى شهادة ميلاد موثقة من دائرة النفوس التركية في إسطنبول وتحليل الحمض النووي الذي يثبت أنني ابنه”.
وتابع: “الآن عمري 30 عاما، ومحروم من أبسط حقوقي؛ بسبب عدم وجود هوية شخصية أو أي إثبات أو وثيقة رسمية تثبت من أكون”.
من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ناصر العبدالوهاب، بحسب “عاجل” أنه تم التوجيه بسرعة حل مشكلة المواطن السعودي فاقد الهوية فهد.
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