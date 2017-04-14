تدخل لائحة أعمال الإغاثة الفورية داخل المملكة “المعدلة” حيز التنفيذ في النصف الثاني من شهر مايو القادم، وقد تضمنت صرف مبالغ تصل إلى 70 ألف ريال للأسرة التي يتم إخلاءها من مساكنها لفترة قد تطول.
وتهدف اللائحة التي اعتمدها مؤخراً ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني الأمير محمد بن نايف، لتنظيم عملية إغاثة المتضررين في حالات الكوارث التي تلحق أضراراً بالسكان كالحرائق، والسيول، والزلازل.
ووفقاً للائحة التي نشرتها صحيفة “أم القرى” سيتم صرف مبالغ مالية للأسر التي يتم إخلاءها لقاء الإعاشة والمأوى، بواقع 60 ألف ريال للأسر التي لا يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص، ومبلغ 70 ألف ريال للأسر التي يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص، على أن يتم صرف المبالغ على قسطين.
كما تضمنت اللائحة أنه في حال استدعى الأمر إخلاء بعض المواطنين من منازلهم لفترة محدودة فيتم صرف مبلغ 300 ريال يومياً كبديل إيواء للأسرة المكونة من فردين، وما زاد عن ذلك فإنه يصرف مبلغ 50 ريال يوميا لكل فرد من أفراد الأسرة لمدة خمسة أيام.
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