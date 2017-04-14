قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اللواء ركن أحمد عسيري، إن التحالف لن يقبل بأفكار رمادية تجعل الانقلابيين جزءاً من الحل في اليمن، ويسعى جاهداً لمنع اليمن من أن تتحول إلى ليبيا أخرى.
وأضاف اللواء عسيري بأن الاستعجال في تنفيذ الخطط العسكرية في اليمن قد يؤدي لخسائر، لافتاً إلى أن سياسة حصار الميلشيات في اليمن تؤدي إلى نتائج فعالة، في سبيل المحافظة على كيان ووجود الدولة اليمنية.
وأشار خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس إلى أن التحالف لا يستخدم قنابل السقوط الحر لخطورتها على المدنيين، بل وينفذ عملياته بشكل حذر لحمايتهم.
وأكد أن التحالف يسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وحريص على استمرار أعمال الإغاثة، مشدداً على أن التحالف نشأ في الأساس للمحافظة على اليمن وتخليص شعبه من المأساة التي بدأت يوم انقلب الحوثيون على الشرعية.
وتابع أن التحالف منح أكثر من 6 آلاف تصريح لجهات دولية ترغب في زيارة اليمن، مشيراً إلى أن بعض هذه المنظمات تعمل في الميدان بشكل حقيقي وتنقل ما يحدث، بينما بعضها الآخر كل همه نقد التحالف.وفق “أخبار 24”.
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