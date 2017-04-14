أكد لاعب نادي الاتحاد محمد نور أنه اتفق مع شركة صلة الرياضية على اقامة مباراة تحدي بين الاساطير والتي تضم نخبة كبيرة من نجوم العالم امام اصدقاء نور في الصالة المغلقة، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال نور : اتفقت مع شركة صلة على مباراة تحدي الأساطير تضم نخبة من نجوم العالم وأصدقاء نور في الصالة المغلقة.
واضاف : بمشيئة الله يوم الاثنين المقبل سيكون هناك مؤتمر صحفي لإيضاح كافة التفاصيل.
وختم حديثه شاكرًا الامير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة وقال : شكرًا من الأعماق للأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة على وقفاته الصادقة مع كل الرياضيين ومعي شخصيًا.. كلمة شكر لن تفيك حقك..
وسيعقد (الفيتو) يوم الاثنين القادم مؤتمرًا صحفياً ليوضح فيه كافة التفاصيل للمباراة التي ستقام في الصالة المغلقة، ويكشف عن النجوم المشاركين وضده وموعد المباراة التي ينتظرها عشاقه.وفق “النادى”.
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