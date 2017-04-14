ظهر المحترف البرازيلي في نادي الهلال، المهاجم ليو بوناتيني، بشكل جديد خلال تدريبات فريقه اليوم الخميس، تحضيرًا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في الجولة 23 من دوري جميل للمحترفين.
وتداولت الجماهير الهلالية صور بوناتيني بالـ”نيو لوك” الجديد، مؤكّدة أنّه من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة الفريق الأزرق، مُشيدة بإدارة الزعيم التي قامت بصفقة انتقاله في الصيف الماضي.
وكان محترف الهلال بوناتيني قد انتقل إلى الزعيم، آتيًا من فريق استوريل براغا البرتغالي، لمدة 3 سنوات. وشارك اللاعب في بطولة الدوري خلال 21 مباراة وأحرز 12 هدفًا لفريقه وصنع هدفين.وفق “المواطن”.
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