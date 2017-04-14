كرمت وزارة الداخلية الكويتية المواطن السعودي الذي يعمل بدوريات الأحمدي والذي تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أحد الكويتيين قبل أيام في الحادثة التي وثقها مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.
وسلم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، الشرطي “أحمد عيد الظفيري” شهادة تقديرية لقيامه بالمهام الموكلة إليه بجد وإخلاص.
وأظهر مقطع فيديو طلب وكيل الداخلية خلال حفل التكريم من الضباط وضباط الصف، الوقوف تحية للشرطي “الظفيري”، فيما علا تصفيق الحاضرين احتفاءً به.
من جهة أخرى، رفضت النيابة العامة الكويتية يوم أمس عرض المواطن المعتدي على الطب النفسي أو إخلاء سبيله، وأمرت بحجزه لمدة 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي.
يذكر أن المواطن الكويتي كان قد اعتدى بالضرب على الشرطي خلال مباشرته لمشاجرة وقعت بين المواطن ووافد آسيوي على خلفية حادث مروي وقع بينهما بأحد شوارع مدينة الأحمدي بالكويت، فيما ذكر محامي المواطن أن موكله يعاني من مرض نفسي يعرف باسم “اضطراب الضلالات”.
وفق “أخبار 24”.
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