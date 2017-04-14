تسببت الصواعق الرعدية التي صاحبت الأمطار التي شهدتها منطقة تبوك، في نفوق 50 رأسا من الأغنام في مزرعة يمتلكها مواطن صباح أمس الخميس.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري، أن الدفاع المدني باشر الواقعة وقام بالإجراءات اللازمة، بعد تلقي بلاغ من المواطن، أفاد فيه بنفوق 50 رأساً من الماعز بسبب صاعقة رعدية، في مزرعته بوادي موسى بالقرب من محافظة البدع.
من جهتها، ذكرت مصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان وجه بمنح المواطن 100 رأس من الغنم على نفقته الخاصة، تعويضاً له عن نفوق الـ50 رأساً التي يملكها.
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