كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن تضاعف أعداد المتقدمين لبرنامج الدعم السكني خلال عام واحد ليصل الآن إلى مليون ومائة ألف متقدم.
وقال الحقيل إن 18% من المتقدمين للصندوق العقاري يقل دخلهم الشهري عن 5 آلاف ريال، مبيناً وفقاً لصحيفة “الرياض” أن لدى الصندوق 120 ألف مواطن تم الإعلان عن أسمائهم ولم يتم إقراضهم، وأن بعضهم ينتظر منذ أكثر من 5 سنوات.
وأوضح خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال بالغرفة التجارية بمنطقة جازان أن رأس مال الصندوق العقاري سيرتفع لـ190 مليار ريال خلال السنوات المقبلة، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.
وأضاف أن منطقة جازان ستحظى بأكثر من 2500 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن العمل بمشروع ضاحية الملك عبدالله بجازان سيكتمل خلال عام ونصف تقريباً، وذلك بعد أن تم سحب المشروع من الشركة المنفذة وترسيته لشركة أخرى.
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