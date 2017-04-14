دعت وزارة الخارجية أمس الخميس المواطنين للتقدم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى “ملحق” و”سكرتير ثانٍ”، مبينةً أن التقديم يبدأ الأحد القادم ويستمر حتى الخميس الذي يليه.
واشترطت الوزارة في المتقدمين للوظائف شروطاً عدة من أبرزها: أن يكون سعودي الأصل، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وألا يتجاوز عمر المتقدم الـ(30) عاماً لمسابقة “ملحق” و(40) عاماً لمسابقة “سكرتير ثان”، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، على أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة بالخارج يصدر قرار نقله إليها.
وأهابت الوزارة بالراغبين التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مع إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، لافتةً إلى أنه سيتم تحديد موعد الاختبار التحريري ومقرّه من خلال رسائل الـ SMS والبريد الإلكتروني إذا تم قبول الطلب.
ونوّهت إلى أنه سيتم تنظيم برنامج تأهيلي لمدة عام بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض لمن يجتاز مسابقة “ملحق”، يتم بعدها تعيين مَن اجتاز البرنامج على وظيفة ملحق دبلوماسي.وفق “أخبار 24”.
ولمعرفة شروط التقديم كافة للوظائف، والتخصصات المطلوبة، والوثائق المطلوب إرفاقها، يرجى الضغط هنا .
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