كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن بدء الوزارة خطوات عملية لدمج التعليم التقني والمهني مع التعليم العام والجامعي، وذلك لإعادة التعليم المهني لخارطة التعليم العام بعد انعزاله عنها خلال السنوات الماضية.
وقال العيسى إنهم بصدد إدخال التربية المهنية، والورش الفنية في المدارس الثانوية العامة، وبعض المهارات الفنية في التعليم المتوسط، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الوزارة تسعى لرفع القدرات الشخصية للطلاب حتى يصلوا للمرحلة الجامعية وهم في وضع أفضل، وعلى استعداد تام للتعلم.
وقال خلال مخاطبته أمس الخميس إحدى جلسات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، إن الفترة القريبة المقبلة ستشهد الإعلان عن عديد من البرامج والخطط التي تهدف لتحسين مهارات التفكير لدى الطلاب، مشيراً إلى أهمية تغيير ثقافة المعلمين ونمط العمل الذي يتبعونه في العملية التعليمية، وتطوير علاقتهم بالطالب.
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