عممت وزارة الصحة على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات المختلفة، بمعاملة البدون أبناء السعوديات معاملة السعوديين في اللوائح وسلم الرواتب والوظائف التي يعينون عليها في المنشآت الصحية.
وأشار وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، خلال التعميم، بحسب “عكاظ”، إلى أن الأنظمة واللوائح تكفل معاملة البدون من أمهات سعوديات معاملة السعوديين في كثير من شؤونهم العملية الصحية والتعليمية.
وشدد التعميم على وجوب معاملة أبناء السعوديات من البدون معاملة السعوديين في اللوائح وسلم الرواتب في الوظائف التي يسكنون فيها في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية وغيرها من المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة.
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