كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة الابتزاز التي تورط فيها المقيم اللبناني زوج المواطنة السعودية في جدة؛ بغرض الاستيلاء على مليون ریال منها٬ لافتةً إلى أن التقنيات الحديثة بمركز العمليات (911) بمنطقة مكة المكرمة نجحت في تحديد موقع الخاطفين وتفسير جريمة الخطف الافتراضي التي دبرها الزوج لخداع زوجته.
وبّينت المصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة فوجئت خلال اقتحام موقع احتجاز الرهينة الافتراضية أن زوج المواطنة يتناول وجبة الإفطار مع خاطفيه في حديقة المنزل، موضحةً أنها سارعت في القبض عليهم وإفساد خطتهم في تضليل الزوجة وابتزازها.
بدوره أوضح مدير مركز العمليات الموحد 911 بمكة المكرمة العقيد علي الغامدي وفقاً لـ”سبق”، أن مركز العمليات 911 تلقى بلاغاً الساعة 07:23 صباحاً من الوكيل الشرعي لوالد المرأة المحتجزة للإبلاغ عن تعرض مواطنة وزوجها اللبناني لعملية سطو مسلح داخل منزلهما، مبيناً أن الجهات الأمنية تمكنت من التواصل مع المواطنة أثناء الاحتجاز وهي قدمت بعض المعلومات تفيد بقيام شخصين بالسطو على منزلها عند الساعة (03:30) صباحاً وخطفهما زوجها وطلبهما فدية مليون ريال.
ولفت إلى أن مركز العمليات وضع خطة لاصطياد الخاطفين من خلال قيام الزوجة بالتفاوض معهم لحين تحديد الأجهزة الحديثة موقع الخاطفين، موضحاً أن قوات الأمن سارعت إلى محاصرة الموقع واقتحامه والقبض على الجناة وتحريز أدوات الجريمة، حيث اتضح أن الخطة قام بها زوج المواطنة بمعاونة آخرين لإجبار زوجته على دفع فدية كبيرة بدعوى تعرضه للاختطاف من عصابة سطو مسلح.
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