كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز الرويس، عن قرب دخول شركة اتصالات جديدة للسوق المحلية، مشيراً إلى أن نظام التعويضات لايزال تحت الدراسة لمستخدمي الاتصالات ليضمن حمايتهم.
ولفت، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، إلى أن الهيئة تدرس أموراً جديدة لإضافتها للنظام المحدث، أبرزها جودة الخدمة وتحرير قطاع البريد وإعادة تنظيمه من الهيئة؛ لفتح المجال لدخول شركات لتقديم خدماته المطورة.
في سياق متصل، أوضح الرويس أن فقرات وبنود النظام الجديد تلزم بتعويضات للمستخدمين في حال إخفاق أي من الشركات المزودة للخدمات، أو إخلالها بشروط تقديم الخدمة، حيث هناك إجراءات ونظام رقابي تصل العقوبة فيه للحد الأعلى 25 مليون ريال.
وبيّن أن النظام الحالي لا يتيح للهيئة مسألة التعويض المباشر للمستخدم، إلا أن ذلك لا يتعارض مع حق المستخدم بالتوجه للقضاء لطلب التعويض، وأن من ضمن مجهودات الهيئة تعديل نظام الاتصالات كجزء من النظام المعدل، مشيراً إلى أنه لا تزال المسودة تحت الدراسة وليست نهائية، إلا أنها أخذت بالاعتبار هذه الجزئية.
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