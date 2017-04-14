كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن ملامح مشروع “نظام حقوق كبار السن” والذي يهدف إلى حماية وسلامة كبار السن في ظل زيادة حالات العقوق من الأبناء لآبائهم مؤخراً، داعيةً المهتمين وذوي الخبرة في الشأن الاجتماعي إلى إبداء آرائهم والمشاركة باقتراحاتهم في المشروع قبل 21 رجب الحالي.
وأوضحت الوزارة في عدة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن النظام الجديد يمنح كبير السن اختيار جهة الرعاية التي تقوم برعايته في حال تعذر عليه الاستقلال بنفسه، وعدم أحقية معاملته بعكس ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة، وكذلك السماح له باستقلاليته والحق في التصرف في نفسه وماله ومن يعوله.
وأضافت الوزارة أن الأسرة هي جهة الرعاية الأولى لكبير السن في حال عجزه عن القيام بشؤونه، وفي حال عجز الأسرة تقوم الجهات المختصة بالرعاية بإيوائه.وفق “أخبار 24”.
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