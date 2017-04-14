توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الساحلية، مشيرة إلى استمرار النشاط في الرياج المثيرة للأتربة والغبار على القصيم والرياض والشرقية.
وأشار نظام الإنذار المبكر إلى أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يستمر أيضا على مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وحائل، مع تدني مستوى الرؤية الأفقية، وذلك حتى مساء الأحد القادم.
فيما توقع مختصون في مجال الطقس احتمالية عودة حالة الغبار السبت والأحد المقبلين على مدينة جدة.وفق “أخبار 24”.
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