ألقى الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة مدح فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقصيدة أخرى في رثاء والده، رحمه الله، إلى جانب عدد من قصائده القديمة، ومن أبرزها قصيدة “مذهلة” التي تغنى بها الفنان محمد عبده.
وشهدت الأمسية الشعرية التي أقميت في جامعة الأميرة نورة بالرياض مؤخراً وبثتها قناة “روتانا خليجية” أمس الخميس، حضوراً كبيراً من جميع الفئات، معبرين عن سعادتهم بالتصفيق والتفاعل بحرارة مع قصائد الأمير عبدالرحمن.
وفق “أخبار 24”.
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