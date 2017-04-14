ودّع أهالي مركز بني عمرو بمحافظة النماص المُعمر “حمدان بن سعيد العمري” المعروف بـ”بن عكلب” أحد حراس الملك عبدالعزيز آل سعود “رحمه الله”، والذي توفي منذ أيام عن عمر ناهز الـ130 عاماً، فيما روى نجل الراحل بعضاً من سيرته وملازمته للملك عبدالعزيز خلال سنوات شبابه.
وأوضح سعيد بن حمدان نجل الفقيد أن والده التحق بالخدمة العسكرية عام 1362هـ، ثم تم تعيينه في السرية الثانية رشاش الخاصة بالحراسة الشخصية للملك عبدالعزيز، مبيناً أن والده كان مرافقاً وحارساً للملك عبدالعزيز في الكثير من زيارته وسفرياته حتى عام 1366هـ.
ولفت إلى أن والده تلقى العلوم الشرعية وحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم، كما طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية عام 1368هـ؛ بسبب كبر سنه وحاجته إلى العودة لأسرته، موضحاً أن أهم الزيارات التي رافق فيها والده الملك عبدالعزيز استقبال الملك فاروق ملك مصر على شاطئ ينبع، وكذلك زيارات الملك لروضة التنهات.وفق “أخبار 24”.
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