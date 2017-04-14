قدم الشاعر خلف بن هذال، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد تكريمه ومنحه وساماً خلال رعاية الملك سلمان الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أمس (الخميس)، مهدياً إياه عدة أبيات شعرية جديدة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”.
وكتب بن هذال في تغريدة عبر صفحته على “تويتر”: “أشكر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تكريمه لي بمنحي هذا الوسام، أطال الله في عمره”.وفق “أخبار 24”.
وحملت تغريدة أخرى للشاعر بن هذال أبيات شعرية أهداها للملك سلمان كانت كلماتها:
عنز على سلمان غيث المفاليس
عن واجبه ما
قط سلهم بـالارماش
شيخ برز ما صد خلف الكواليس
ركن وحجا وحماه ماهوب يناش
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