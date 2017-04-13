شارك الأمين العام لأوقاف جامعة الأميرسطام بن عبد العزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي يوم الأربعاء ١٢ أبريل في مؤتمر أيوفي الشرعي الدولي الخامس عشر الذي يشارك فيه قرابة ٤٠ متحدثا من ١٦ دولة وإطلاق مشروع نوعي دولي لصناعة الوقف
حيث تشهد الصناعة المالية الإسلامية انطلاقة إحدى أهم مؤتمراتها الدولية التي تركز على الجوانب الشرعية والفقهية والحوكمة، والذي تنظمه أيوفي برعاية من مصرف البحرين المركزي يومي الأربعاء والخميس ١٥-١٦ رجب ١٤٣٨ يوافقه ١٢ -١٣ أبريل ٢٠١٧م في فندق الدبلومات بالمنامة في مملكة البحرين
وشهد المؤتمر ثماني جلسات يتحدث فيها قرابة ٤٠ عالما وخبيرا من ١٦ دولة حول العالم تشمل دول مجلس التعاون ومصر والسودان والأردن وسوريا والمغرب وتونس والجزائر وباكستان وكندا وأمريكا وغيرها.
كما شارك في المؤتمر مجموعة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء وبنكيين وخبراء ومحامين ومحاسبين وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية والأكاديميين والإعلاميين، كما سيحضره مجموعة من الوزراء والسفراء والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية ومراكز البحث والتدريب والاستشارات وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش المؤتمر في هذه السنة مجموعة من أهم الموضوعات الفقهية والقانونية والمتعلقة بالحوكمة، من خلال نخبة مِن أبرز الأسماء المتخصصين بشكل دقيق في هذه الموضوعات تأصيلا وتطبيقا، ومنها: الإطار الرقابي والإشرافي على الصناعة المالية الإسلامية ومدى خصوصيته عن نظيره التقليدي، والتحرير الفقهي والقانوني للاتفاقية والعقد ومذكرة التفاهم والوعد والمواعدة والالتزام والتعهد من منظور المدارس القانونية الدولية المختلفة ومن وجهة النظر الشرعية، كما سيناقش محاور محددة ودقيقة في “لمقاصد” ودورها في الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، كذلك مناقشة وتجلية الجوانب الجدلية في علاقة الفقه بالعلوم المعاصرة كالقانون والمحاسبة والاقتصاد والتمويل وأثر ذلك في الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة، كذلك استعراض ومناقشة مستجدات المنتجات المتعلقة بإعادة التمويل في المصارف ورؤية فقهية متأملة في صورها ومستجداتها، ومناقشة إحدى أهم مستجدات حوكمة الصناعة المالية الإسلامية والمتمثلة في التدقيق الشرعي الخارجي وأبرز الممارسات الدولية في ذلك وتقويمها وآفاق معيار أيوفي المتعلق بها، وأخيرا: معالجة منهجية التعامل مع “الإجماع” في مستجدات الصناعة المالية ومسائلها بين الجرأة والجمود وتطبيقات ذلك.
كما شهد حفل افتتاح المؤتمر تدشين مبادرات نوعية سبق وأن أطلقتها أيوفي، ومنها: تدشين النسخة المطبوعة الرسمية من الترجمتين الفرنسية والروسية من المعايير الشرعية وكذلك النسخة الجديدة من الزمالة المهنية (شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد #CIPA ) وأتيح للجمهور التعرف عليها بعمق وإتاحة التسجيل فيها وكذلك إتاحة شراء مناهجها الجديدة المتميزة شكلا وموضوعًا والتي تقع في قرابة ١٢٠٠٠ صفحة موزعة على أربعة كتب من القطع الكبير، بل إنها تُعد الأولى من نوعها كمناهج دراسية متخصصة في مجالها،
كما قدمت أيوفي مبادرة نوعية دولية كبرى لصناعة الوقف.
وقد شهد المؤتمر حضورا كبيرا من جميع أنحاء العالم.
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