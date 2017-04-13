عقد المجلس التعليمي بمحافظة الخرج اجتماعه الأول صباح يوم الأربعاء الموافق 15 / 7 / 1438 هـ وذلك في مقر مركز اليمامة الاجتماعي والحضاري برئاسة سعادة مدير التعليم الدكتور /عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار الذي عرض في كلمته الافتتاحية تطلعاته وآماله بأن يسهم المجلس في إلقاء الضوء على واقع التعليم في المحافظة ودراسة الفرص والتحديات والحلول، وإمكانية تبني مبادرات نوعية ومشاريع مجتمعية تخدم المنطقة..
بعد ذلك عرض أمين المجلس الأستاذ/عبدالرحمن الدوسري (لائحة) القواعد التنظيمية لمجالس إدارات التعليم العام المعتمدة بقرار معالي الوزير رقم 38241203 وتاريخ 3 / 2 / 1438 هـ ، ثم عرضت رئيسة الإشراف التربوي الأستاذة /شادية القحطاني تقريرا عن مؤشرات منظومة الأداء الإشرافي (بنات)، تلا ذلك مناقشة آلية مقترحة للدورة الإدارية للمخاطبات والمعاملات، ثم استعرضت رئيسة قسم الجودة الأستاذة/ سميرة العتيبي رؤى ومقترحات لتعزيز المشاركة في جوائز التميز. واختتم الاجتماع بعدة توصيات أبرزها مايلي:
1.أهمية تكاتف الجميع لرفع مستوى الأداء وتحسينه، وضرورة التعاون لرصد المؤشرات وتعزيزها لتمثل الصورة الحقيقية لواقع الأداء .
2.زيادة تأهيل قائدي وقائدات المدارس في الجوانب الإدارية، وبناء دليل إرشادي للمخاطبات وآلياتها.
3.ضرورة تقديم الدعم والمساندة للمرشحين والمرشحات لجوائز التميز وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
4.الإعلان المبكر في موعد لا يتجاوز الأسبوع الرابع عشر عن المواد ذات الأسئلة الموحدة ضمن برنامج (تجويد الاختبارات) كي يتسنى لقادة المدارس استكمال جداول
الاختبارات في وقت مبكر.
إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى ذات الصلة بالموضوعات المطروحة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج