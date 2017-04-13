استقبل سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار، صباح اليوم الخميس، في مكتبه بمقر الإدارة، الطالب في برنامج ضعاف السمع بمدرسة الملك سلمان المتوسطة بدر بن مبارك القحطاني، والطالب في برنامج الأمل بمدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية طارق بن عبدالكريم حمد، بمناسبة فوزهما في مسابقة «مشروع الرسم والتصوير التشكيلي» التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مؤخراً.
وأعرب الدكتور العبدالجبار عن اعتزاز «تعليم الخرج» بما حققه الطالبان في المسابقة التي شارك فيها عدد كبير من أقرانهما الطلاب من جميع مناطق ومحافظات المملكة، مستذكراً في هذا الصدد الإنجاز الذي أحرزته الطالبة الراحلة طيف بن ناصر المطرد – رحمها الله – بفوزها في الدورة الثالثة عشرة من جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة للعام الدراسي الحالي، ووافاها الأجل قبل استلامها الجائزة.
وفي نهاية الاستقبال كرّم مدير التعليم الطالبين بدر الحقباني وطارق حمد، وكذلك قائد متوسطة الملك سلمان الأستاذ فالح بن مبارك الدوسري، ورائد النشاط بمدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية الأستاذ بندر بن سعود اليحيى، ومعلم التربية الفنية في متوسطة الملك سلمان الأستاذ عبدالله بن حمد الخيبري، ومعلم التربية الفنية بمدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية الأستاذ عبدالله بن علي مدراج، نظير جهودهم الفاعلة في مشاركة الطلاب.
حضر الاستقبال والتكريم مدير التربية الخاصة بالإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى، ومشرفو التربية الخاصة الأستاذ مصلح بن حنش الحلافي، والأستاذ تركي بن عبدالرحمن العتي، والأستاذ عبدالإله بن ناصر المحسن، والأستاذ ماجد بن حسن الحمدي.
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