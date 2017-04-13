اعتمد سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله العبد الجبار أسماء المتأهلات العشر الأوائل في التصفية الثانية لمشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثانية، ، وجاء اعتماد النتيجة بعد أن تمت المرحلة الثانية من المشروع على مستوى إدارة التعليم إذ تم ترشيح المؤهلات للمراكز الخمسة الأولى للمنافسة على مستوى الوزارة .
يذكر بأن المنافسة في مرحلتها الثانية شاركت بها (١٣٩) طالبة عرضت مشاركاتهن على لجان التحكيم على مدى خمسة أيام .ومناقشة جميع الطالبات وفق معايير دليل المحكمين واعتماد النتيجة التي جاءت على النحو التالي :
الأول / امتنان عبدالعزيز الغامدي المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن الكريم
الثاني / جمانة خالد المقرن المتوسطة الرابعة والعشرون
الثالث / سارة عبدالعزيز المجلي الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالدلم
الرابع / فيحاء ناصر القحطاني ثانوية الهياثم
الخامس/ ربى عادل الهذيل الثانوية الثالثة عشر
السادس / نور علي القوصي الثانوية التاسعة
السابع/. ريتاج عمر البارقي. ابتدائية القاعدة الجوية الثانية
الثامن / سلسبيل عدنان الحداد المتوسطة الرابعة والعشرون
التاسع / إيلان عبدالعزيز الدريهم الابتدائيةالرابعة
العاشر / نورة سامي القعيضب الثانوية الخامسة بالدلم
فيما تم ترشيح خمس طالبات ينافسن على مستوى الوزارة وجاءت النتيجة على النحو التالي:
الأول / امتنان عبدالعزيز الغامدي المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن الكريم
الثاني / جمانة خالد المقرن المتوسطة الرابعة والعشرون
الثالث / سارة عبدالعزيز المجلي الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالدلم
الرابع / فيحاء ناصر القحطاني ثانوية الهياثم
الخامس/ ربى عادل الهذيل الثانوية الثالثة عشر
من جانبه هنأ سعادة مدير التعليم الدكتور العبد الجبار الطالبات على وصولهن لهذه المرحلة متمنين لهن التوفيق في المرحلة القادمة واضاف نحن لدينا جيل واعد يشعّون ذكاءً ولا يحتاجون الإ إلى رعاية وصقل لقدراتهم وتوفير الأجواء المناسبة التي من شأنها أن تخلق لنا جيلا معرفيا مثقفا .
وبدورها هنأت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذة شريفة بنت شعلان القرني الطالبات المتأهلات واوضحت أن المشروع حظي منذ انطلاقته باهتمام ومتابعة من سعادة مدير التعليم الدكتور العبدالجبار ووجد حماسا وتطبيق من الميدان التعليمي ممثلا في بناتنا الطالبات اللاتي نتمنى للمتأهلات منهن مراكز متقدمة في التصفيات في مرحلتها الثالثة في مدينة الرياض وقدمت شكرها الجزيل لمديرة قسم الإشراف التربوي الأستاذة شادية القحطاني على متابعتها ولجميع اللجان العاملة في هذا المشروع الحيوي بقيادة الأستاذة نوال الراضي على تميز الأداء وسرعة الإنجاز وجميل الجهود ،، واعربت عن شكرها وتقديرها لمنسقة المشروع الأستاذة مريم العميري على جهودها المبذولة والشكر والتقدير الموصول لفريق قسم الإعلام على دوره الكبير في نشر ثقافة القراءة من خلال تفعيل وسائل الإعلام والاستفادة من وسائل التواصل لنشر ثقافة المشروع لدى اكبر شريحة في مدارسنا والذي كان له الأثر في ازدياد أعداد المدارس و الطالبات المسجلات في المشروع.
ونذكر مسيرة إحصائية لتحدي القراءة العربي في نسخته الثانية بتعليم الخرج لهذا العام ١٤٣٧/١٤٣٨هـ
المدارس المشاركة في مشروع تحدي القراءة العربي بلغت (٩١ ) مدرسة ، المرشحات لتصفيات المرحلة الأولى على مستوى المدارس ( ١٨٠ ) طالبة.
المرشحات لتصفيات المرحلة الثانية على مستوى الإدارة ( ١٣٩ ) طالبة بلغ عدد المحكمات في المدارس ( ١٦٥ ) محكمة ،المحكمات في التصفيات الثانية على مستوى الإدارة ( ٧ ) محكمات.
عدد الجوازات التي تم توزيعها ما يقارب ( ٤٣٠٠ ) جواز .
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