اعتمد سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج د. عبد الرحمن بن عبدالله العبد الجبار اليوم الخميس أسماء الطلاب المتأهلين للمرحلة الثالثة .
وبهذه المناسبة هنأ العبدالجبار الطلاب المتأهلين ،، وذكر أنه لمن دواعي سرورنا أن نرى حماس اقبال ابناءنا على القراءة فغرس حب القراءة يساهم في تنمية مهارات التعلم الذاتي ، ويحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب ويوسع الوعي الثقافي لديهم , ويفتح آفاق مداركهم . ، وتمنى للطلاب المتأهلين مراكز متقدمة في المرحلة القادمة
هذا وقد أوضح منسق المشروع بتعليم الخرج _ بنين _فرحان بن شافي العنزي أنه تم رفع الأسماء إلى وزارة التعليم وسيتم ترشيح الطلاب الثلاثة الأوائل بناء على أعلى الدرجات التي حصلوا عليها ،، وبدورها تشرع الوزارة وفق آلية ومعايير دقيقة لتحديد العشر الأوائل على مستوى المملكة العربية السعودية ، ثم رحلة الإنطلاق إلى دبي للمشاركة في التصفيات النهائية .
وفيما يلي أسماء الطلاب المرشحين من لجنة التحكيم بإدارة تعليم الخرج:
الأول : عبدالله بن عبدالله حسن ابتدائية الجامعة
الثاني : البراء محمد العتيبي ابتدائية معاذ بن جبل
الثالث : محمد علاء محمد علي متوسطة فرسان الجزيرة
الرابع : محمد السيد كامل زايد ثانوية فرسان الجزيرة الأهلية
الخامس : أحمد رضوان صبري متوسطة الجامعة الأهلية
السادس : رامي غسسان الهاشمي فرسان الجزيرة الاهلية
السابع : صالح محسن صالح ابتدائية اليرموك
الثامن : صباح الدين عبدالمنتصر متوسطة حطين
التاسع : علي شبيب الكبرى ابتدائية معاذ بن جبل
العاشر : وائل أحمد أحمد المغربي ابتدائية اليرموك
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