أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الخرج عن استضافتها لثاني الجلسات والتي بادرت فيها أخيرًا، “رمق” والتي تحمل عنوان (تبعات تأثير المشاهير) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالىٰ بمقر الكلية التقنية بمحافظة للبنين بالخرج ومقر الكلية التقنية للبنات بالخرج يوم الأحد الموافق ( ١٦ أبريل ٢٠١٧ ) من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.
وذلك برئاسة رئيس الجلسة الأستاذ محمد المحمد مدرب المدربين المعتمد دوليًا لنشر ثقافة الحوار وأخصائي اتصال وإعلام وزارة التجارة والاستثمار، وبإستضافة المحاورين لهذه الجلسة بين كلاً من:
الأستاذ: محمد الحمزة كاتب في صحيفة الشرق والباحث الإجتماعي
والدكتور: مبارك بن عبيد الحربي عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام
والدكتور: فهد بن منصور الودعاني إمام وخطيب جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج
حيث سيتم تسليط الضوء في الندوة على:
– العلاقة بين المشاهير والمجتمع وكيفية التعامل معهم.
– إبراز الدور الإيجابي للمشاهير.
– توضيح الدور السلبي للمشاهير.
– مستقبل صناعة المشاهير.
– تأثير المشاهير على سلوكيات الأطفال الإيجابية والسلبية.
ودعت رمق والكلية التقنية بمحافظة الخرج كل من لديهم الرغبة بالمشاركة بالحضور والإستفادة من الندوة بالتسجيل عبر الرابط :
https://goo.gl/forms/
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