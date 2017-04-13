كشفت مصادر، أن لاعب النصر أحمد الفريدي تقدم بشكوى للجنة فض المنازعات باتحاد الكرة ضد ناديه، للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، والمقدرة بـ8 ملايين ريال، مؤكدة أن إدارة النادي تسلمت خطاباً رسمياً من اللجنة أخطرتها فيه بشكوى الفريدي.
وكانت العلاقة بين الفريدي وناديه، وفقاً لـ”الرياض”، بدأت في التوتر منذ نوفمبر الماضي، عندما قاطع اللاعب التدريبات لعدم استلام مقدم عقده للموسم الماضي، وبعد وعد من إدارة النادي عاد للتدريبات، إلا أنه عاود الانقطاع عن التدريبات مرة أخرى عقب نهائي كأس ولي العهد ليفاجئ النادي بشكوى أمام فض المنازعات.
وبذلك يكون الفريدي قد انضم إلى زميليه بنادي النصر حسن الراهب ونايف هزازي، اللذين تقدما بدورهما بشكوى للجنة فض المنازعات للمطالبة بمستحقاتهما.
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