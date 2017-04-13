أبدى رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي رغبته في الاستقالة نهاية الموسم الجاري، فيما أكدت رئاسة هيئة أعضاء الشرف بالنادي فتح الباب للراغبين في الترشح للمنصب.
وأكد رئيس أعضاء الشرف الأمير مشعل بن سعود أنه اجتمع بالأمير فيصل بن تركي، الذي أبلغه برغبته في الاستقالة نهاية الموسم، مشددا على أنه سيدعم أي رئيس سيتم اختياره.
وأوضح الأمير مشعل أنه سيتم فتح الباب لمن يرى في نفسه الرغبة والقدرة على تولي رئاسة النادي بالتقدم وترشيح نفسه، في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل الجاري.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج