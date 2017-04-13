بعد تساؤلات عديدة دارات خلال اليومين الماضيين عن غياب وكيل أعمال اللاعب عوض خميس غرم العمري عن جلسة الاستماع التي دارت في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بحضور ممثلي ناديي النصر والهلال واللاعب.
ظهر العمري برفقة رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي الامير عبدالرحمن بن مساعد في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث نشر صورة له تجمع مع شبيه الريح في سحابه بموقع التواصل الاجتماعي « السناب شات « وذيلها بعبارة « في ضيافة الحبيب الأمير عبدالرحمن بن مساعد ربي يكرمه ويكثر خيره في منزله « باريس «.
وكان العمري قد أثار ردود فعل واسعة بعد غيابه عن جلسة الاستماع في وقت ظهرت أبناء صحيفة عن إفادته مع نادي الهلال بأن المبلغ الذي حصل عليه اللاعب عوض خميس البالغ ( 6) ملايين ريال والذي تجاوز الحد الاعلي الذي وضعته لجنة الاحتراف مليونين وأربعمائة ألف ريال بانه عبارة عن سلفة مالية من نادي الهلال طلبه العمري باسم عوض لشراء عقار.
واثارت هذه الحجة موجة من التعليقات الساخرة حيث ذهب البعض إلى أن نادي الهلال أشبه ببنك التسليف أو صندوق التنمية العقاري، فيما طالب اخرون من العمري الظهور وبيان حقيقة هذا الخطاب المخالف للوائح والانظمة ليرد العمري بالظهور في سنابه مع شبيه الريح في باريس.وفق “النادى”.
ومن المنتظر ان يطلب العمري من قبل الاحتراف في إتحاد القدم للسماع لأقواله حيال قضية اللاعب عوض خميس الذي لم يبت فيها بشكل نهائي .
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