استمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) لقصيدة حماسية للشاعر ناصر الفراعنة.
وأنصت خادم الحرمين للقصيدة أثناء رعايته لحفل اختتام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وفاجأ الفراعنة الحضور بأجزاء من القصيدة بالفارسية، مخاطبا بها الإيرانيين بلغتهم، ليندد بإرهابهم واستفزازاتهم، ثم قام بترجمة الأبيات بالعربية، وسط ابتسامات الملك وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبقية ممثلي دول مجلس التعاون.
واشتهر الفراعنة في الساحة الشعرية على اعتبار أنه أحد أهم الشعراء، كما يجيد الكتابة بعدد من اللغات واللهجات وأشكال الشعر الشعبي المختلفة.
وفق “أخبار 24”.
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