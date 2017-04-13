استقبل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشاعر ناصر الفراعنة بعد إلقائه قصيدته الحماسية أمام خادم الحرمين الشريفين في اختتام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالسلام الحار و”قارورة ماء”.
واتجه الفراعنة بعد انتهائه من إلقاء القصيدة للسلام على الملك، ثم اتجه بعد ذلك للأمير محمد بن سلمان، الذي استقبله بابتسامة وسلام حار وحوار ضاحك، كما منحه قارورة ماء يروي بها ظمأه بعد إلقائه الحماسي.
وفق “أخبار 24”.
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