كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء في الحرس الوطني والشاعر الشهير خلف بن هذال، على مسيرته الحافلة بالعطاء.
واستقبل خادم الحرمين الشاعر خلف بن هذال، أثناء رعايته حفل الملك عبدالعزيز للإبل، حيث قام بتكريمه على ما قام بتقديمه طوال مسيرته الحافلة التي امتدت لأكثر من 40 عاما.
واشتهر اللواء المتقاعد في الحرس الوطني الشاعر خلف بن هذال بقصائده الحماسية الوطنية، ما جعله يكتسب لقب “شاعر الوطن”، حيث ارتبط ظهوره في ذاكرة السعوديين بمهرجان الجنادرية، وتمدد ليصل إلى كل مناسبة وطنية ممكنة.
وفق “أخبار 24”.
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