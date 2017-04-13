لقي مواطن في العقد السابع من العمر حتفه، إثر سقوطه أمس الثلاثاء من أعلى برج سكني بمكة المكرمة، فيما بدأت شرطة منطقة مكة المكرمة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
وبحسب الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي بن عطية القرشي، فإن مركز شرطة القراره باشر أمس الأربعاء بلاغاً، يفيد بسقوط شخص من أعلى برج سكني، واتضح أن الشخص توفي، وأنه مواطن في العقد السابع من العمر.
وأضاف العقيد القرشي أن الشرطة تحفظت على الجثة في ثلاجة الموتى بأحد مستشفيات مكة المكرمة لحين استكمال إجراءات الكشف الطبي، وستحال أوارق القضية لجهة الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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