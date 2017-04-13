وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الثلاثاء)، إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لرعاية الحفل الختامي للمهرجان.
وكان في معية خادم الحرمين لدى وصوله لمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية للدهناء ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وممثلي قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
فيديو | وصول #خادم_الحرمين وضيوفه لمقر #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل.. ويدشن القرية#السعودية للإبل. #الإخبارية pic.twitter.com/ynDvWYcMUB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٣ أبريل، ٢٠١٧
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