أوضحت المديرية العامة للجوازات في عدد من التغريدات نشرتها اليوم الخميس عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر، إلا إذا كان هناك قرار بالمنع من السفر صادر بحق الشخص من قبل الجهات المعنية.
توضيح الجوازات جاء رداً على استفسار تقدم به أحد المغردين، قال إنه يرغب في السفر إلى الخارج إلا أن خدماته موقوفة، متسائلاً إن كان إيقاف الخدمات يمنعه من السفر.
وأوضحت الجوازات أن أي شخص يمكنه معرفة إن كان ممنوعاً من السفر أم لا من خلال التواصل مع إمارة المنطقة التابع لها.وفق “أخبار 24”.
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