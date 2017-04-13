علمت مصادر أن إدارة النصر تسلمت خطاباً من لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تؤكد تقدم لاعب الوسط أحمد الفريدي بشكوى تجاه إدارة ناديه لعدم تسلمه مستحقاته المالية التي تقدر بثمانية ملايين ريال، وأصبحت العلاقة متوترة بين الطرفين منذ شهر نوفمبر الماضي بعد مقاطعته التدريبات لعدم استلامه مقدم عقده للموسم الماضي وبعد وعود بحلها من الإدارة انخرط في التدريبات، ثم عاد بمقاطعتها بعد نهائي كأس ولي العهد والذي خسره النصر الشهر الماضي أمام الاتحاد 1-صفر لاعتراضه على عدم مشاركته اساسياً بالاضافة لعدم حل أموره المالية مما دفعه الى تقديم شكوى لغرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبذلك ينضم الفريدي الى المهاجمين نايف هزازي وحسن الراهب اللذين تقدما في الفترة الماضية بشكوى للجهات الرسمية لعدم استلامهما حقوقهما المالية.
من جهة أخرى فرض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مناورة أمس الاربعاء استعداداً لمواجهة التعاون بعد غد السبت في الجولة الـ23 من “دوري جميل”، واستدعى خلالها رباعي الفريق الاولمبي مشاري الشمراني ومحمد الحارثي ومحمد الشويرخ وسليمان السعيد.وفق “الرياض”.
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