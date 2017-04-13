ما زال الغموض يكتنف مصير لاعب خط الوسط بنادي الاتفاق محمد كنو (22 عاما) رغم ربط مستقبله الكروي بنادي الهلال بعد دخوله للفترة الحرة في مايو القادم، خصوصا أن اللاعب أغلق جميع المنافذ أمام إدارة ناديه «الاتفاق»، التي كانت تأمل في تجديد عقده لمواسم قادمة، إلا أن كنو وبحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ»، حسم مصيره وتحصل على مبلغ مالي كبير من عضو شرف هلالي، وهو ما نشرته «عكاظ» في عددها الصادر بتاريخ الأحد 25 / ربيع الأول / 1438 هـ 25 ديسمبر 2016.
وأوضحت المصادر نفسها، أن اللاعب صرف المبالغ المالية في شراء فيلا وسيارة بورش، وهو ما استغربه الوسط الرياضي في ظل استلام كنو لمرتب مالي من ناديه الاتفاق لا يتجاوز الـ 15 ألف ریال.
وبحسب المصادر نفسها، فإن عضو شرف أهلاوي بارز عرض على إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، في وقت سابق مبلغا ماليا كبيرا، إضافة إلى تدعيم صفوف الاتفاق بعدد من اللاعبين في مقدمتهم التنازل عن صالح العمري للاتفاق وتجديد إعارة سعيد الربيعي، إلا أن إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل أوضحت للمفاوض الأهلاوي بأن من يحدد مصير كنو هو اللاعب نفسه، خصوصا أنه يدخل الفترة الحرة مطلع شهر مايو القادم ، اذ ينتظر الأهلاويون هذه الفترة على أحر من الجمر لفتح مفاوضات مع اللاعب عن طريق شقيقة « علاء».
بدوره، ربط الوسط الرياضي عملية التفاوض بين نادي الهلال وكنو والسيارة البورش بالضجة الإعلامية التي صاحبت عملية التفاوض بين الأهلي والحارس محمد العويس والسيارة البنتلي،وشيك عقار عوض خميس ، إذ بات السؤال الأبرز لمحكمي مركز التحكيم الرياضي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج