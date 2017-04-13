تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفاً لمشجع سعودي، يسأل مازحاً لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز عن رأيه في قضية اللاعب عوض خميس، فيما تجاهل اللاعب الإسباني السؤال كونه لم يفهمه.
وأظهر الفيديو لاعب الفريق الملكي وهو يوقع لعدد من المشجعين بملعب أليانز أرينا بألمانيا بعد انتهاء مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني والتي فاز بها بهدفين لهدف، وكان من بين المشجعين شخص سعودي سأله باللغة العربية: “تتوقع عوض خميس عليه غرامة ولا يحرمونه من اللعب”، ولم يفهم اللاعب السؤال وواصل التوقيع ثم انصرف.
يذكر أن عوض خميس قد وقع عقود انضمامه لنادي الهلال قبل أن يوقع عقداً جديداً للتجديد مع نادي النصر، وتم استدعاؤه مع مندوبين من ناديي النصر والهلال من قبل لجنة الاحتراف للنظر في قضيته.
وفق “أخبار 24”.
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