قال رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد، أنه حرص على الحضور شخصياً لجلسة الاستماع في قضية عوض خميس الذي عاد إلى ناديه النصر بعد تعاقده مع الهلال، وذلك بسبب أنه من قام بالتفاوض مع اللاعب عن إدارة النادي.
ونفى رئيس الهلال في تصريحات صحفية بمقر النادي اليوم الأربعاء، ما يتوارد عن اجتماعه بعدد من أعضاء الاتحاد السعودي حوّل قضية اللاعب عوض، وقال: لم يكن هناك أي اجتماع بيني وبين الأمين العام عادل البطي، أو طارق التويجري بخصوص القضية، وأضاف: هنالك بعض الأساليب الغير محمودة للضغط على أعضاء اللجان باختلاق الأكاذيب.
وعن موضوع التتويج في حال حسم فريقه للقب دوري جميل للمحترفين قال نواف بن سعد: كرئيس للهلال نحن نحترم جميع الأندية التي سنلعب معها ونرفض الحديث عن التتويج ومن السذاجة أن نقول نحن أبطال الدوري.
وعن استمرارية المدرب الارجنتيني دياز قال سموه: الهلال يملك أفضلية تمديد سنة أخرى مع دياز، وعمله مع الفريق مقنع ويغرينا لتمديد عقده.
وحول استمراره في رئاسة الهلال قال نواف بن سعد: سواء بقيت أو رحلت أنا متأكد أن في الهلال رجالات يستطيعون إكمال المسيرة بدعم أعضاء الشرف، والهلال لا يقف على أحد.وفق “الرياض”.
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