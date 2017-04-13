أكد كارلوس فيلانويفا لاعب الاتحاد أنه يتمنى اللعب بجانب نواف العابد نجم الهلال، كما أعتبر فواز القرني ووليد عبدالله الأفضل في مركز الحراسة المحلية، وأسامة هوساوي المدافع الأبرز.
وقال في تصريح خاص لـ”عين اليوم” واصفاً وضع الفريق وسط المشاكل الإدارية والمالية التي يعاني منها :” نؤمن بأن الإدارة تبذل كل جهدها لحل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق، إلى جانب المشاكل الإدارية، ومن الطبيعي أن يهبط اللاعب مستواه إذا لم يستلم مستحقاته وهذا يحدث في كل دوري، لكن نحن كلاعبين هدفنا إسعاد الجماهير ونقدّر ظروف الإدارة”.
وأضاف:” وقعت للاتحاد قادماً من الدوري الإماراتي، وأعتقد أن المنافسة في الدوري السعودي أقوى وعلى مستوى عالِ أكثر من الإمارات، ومن أجل ذلك كانت بدايتي صعبة ولم أقدم أداء جيد مع الفريق، من ثم وصلت لمستوى الفريق وتحسن أدائي داخل الملعب بفضل زملائي ودعم الجماهير، وسعيد لأن الجمهور معجب بما أقدمه داخل الميدان”.
وعن موسم الاتحاد الحالي، علق:” سعيدون بتحقيق كأس ولي العهد، ونشعر بالخيبة بعد خروجنا من كأس خادم الحرمين الشريفين، والآن نركز على تحقيق المركز الثاني في الدوري خلف الهلال الذي حسم الدوري”.
فيما يخص زملائه بالفريق والمدير الفني، قال:” سعيد مع زملائي وهدفنا إسعاد الجماهير، اللاعبون ذو خبرة وجودة عالية وروحهم الجماعية هي مفتاح النجاح، اللاعبون يطبقون تكتيك المدرب سييرا، واتقاني للغة الإسبانية كان عاملاً مساعداً في تواصلي مع المدرب”.
وعن أحاديث الجمهور بداية الموسم حول عدم جاهزيته وزيادة وزنه، تحدث قائلاً:” الجميع يتحدث بكثرة، كونك قادماً من إجازة لمدة شهرين، أمراً طبيعياً أن يزيد وزنك فيها 2 إلى 1 كيلو وهذا ماحصل معي، بالإضافة إلى عدم الجاهزية الكاملة لياقياً، لكن مع التدريب المستمر والقوي استطعت أن أتطور بشكل سريع”.
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