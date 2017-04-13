أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت في تصريح مقتضب أنه تسلم اليوم ملف قضية حارس المرمى (الشبابي الأهلاوي) محمد العويس مع نهاية دوام اليوم، من قِبل الفريق المشارك في هذه القضية، وبعد دراسته وإن شاء الله سيبت في الموضوع خلال الفترة القريبة جدًا من قِبل الجهات المختصة بعد رفعه لها.
وفيما يخص توقيع لاعب النصر عوض خميس عقدين مع فريقه الحالي النصر والهلال قال عزت: “إن شاء الله يصدر القرار من لجنة الاحتراف خلال هذا الأسبوع”.وفق “سبق”.
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